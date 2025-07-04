Giresun'da 14 Yaşındaki Çocuk, 7 Yaşındaki Kız Kardeşini Vurdu

Giresun'da 14 yaşındaki çocuk elindeki silahla 7 yaşındaki kız kardeşini vurdu.

Olay, merkeze bağlı Sayca köyünde meydana geldi. 14 yaşındaki M.T., elindeki silahla 7 yaşındaki kız kardeşi M.T.'yi vurdu. Başından yaralanan küçük kız, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi. M.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri 14 yaşındaki M.T.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GİRESUN