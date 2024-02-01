Giresun Alucra'da bir binada yangın çıktı

Giresun'un Alucra ilçesinde bir binada çıkan yangında bir daire kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir binada Dursun Türker'e ait dairede yangın çıktı. Alucra Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, kullanılmaz hale gelen dairede hasar oluştu.

Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN