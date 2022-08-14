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Giresun 3. sayfa: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun 3. sayfa: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun haber: Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu Arıdurak tüneli girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu N.G. idaresindeki AL014II yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tünel girişindeki trafik levhasına çarptı. Kazada araçta bulunan Narmia Abdurakhmanova olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile otomobilde bulunan S.N. yaralanarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu Giresun 3. Sayfa Haberler

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