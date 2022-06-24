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Girdikleri evden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Girdikleri evden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir eve giren 4 kadın, yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir eve giren 4 kadın, yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, güpegündüz hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 21 Haziran Salı günü Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir evde meydana geldi. Gündüz saatlerinde 4 kadın sitenin önüne geldi. Şifreli kapının önünde oyalanan kadınlar, bir süre sonra binanın içerisine girmeyi başardı. İddiaya göre bina içerisindeki hiçbir evin ziline basmayan hırsızlar, sadece o anda evde bulunmayan evli genç çiftin evlerinin ziline bastı. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, girdikleri evden yaklaşık yarım saat içerisinde 100 bin liralık ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. İşten eve geldiklerinde ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark eden çift durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, 4 şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 4 kadının yüzlerini saklayarak binadan çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

21 Haziran Serdivan Sakarya 3. Sayfa Haberler

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