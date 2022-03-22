Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar - Haberler

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Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar.

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeli şahıslar şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde maske ile girdikleri evde yaşayan 1 kişiyi ağır yaralayarak 5 kişiyi gasp eden 6 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen olayda, ellerinde bıçaklar olan 6 kişilik maskeli bir grup, yabancı uyruklu şahısların yaşadıkları eve geldi. Maskeli şahıslardan biri ikamette bulunan A.W.E.'yi sırtından bıçakla ağır yaralarken, evde bulunan M.K. ve H.A.'nın da ellerini bağlayarak alıkoydu. Maskeli 6 şahıs, daha sonra evde bulunan 5 bin TL parayı, cep telefonlarını, kimlik ve şahısların pasaportlarını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.W.E, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu N.S. ve H.Y.'yi Kocasinan ilçesinde bulunan Sanayi Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

Maskeyle girdikleri evde dehşeti yaşattılar... İkamet sakinlerini gasp ettiler, bıçaklayıp ellerini bağladılar

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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