Girdiği nehirden 71 gün sonra cansız bedeni çıktı

SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan 31 yaşındaki Salih Şimşek'in cansız bedeni 71 gün sonra bulundu.

15 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Şimşek (31) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Gerçekleşen incelemelerde ekipler adete nehirde Şimşek'i didik arasa da herhangi bir bulguya rastlamadı. Aradan geçen 71 günün sonunda gelen ihbar ekipleri tekrardan harekete geçirdi. Nehre girdiği bölgeden yaklaşık 7 kilometre mesafede Doğançay Mahallesi mevkiinde arama ve tarama çalışması gerçekleştiren ekipler, Salih Şimşek'in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde Şimşek'in cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Nehirde arama yapan ekipleri gören vatandaş Solmaz Pesen ise, "Ben burada oturuyordum AFAD arabaları geçti sonra jandarmalar geldi. Birisine sordum 2 aydır kayıp biri vardı onu buldular diye söyledi. İlk buldukları yerden çıkartamadılar sanırım gelip benim olduğum yerden çıkarttılar. Daha sonrasında cenaze arabası alıp götürdü" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa