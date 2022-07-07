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Girdiği karakolda bomba patlattı, ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Girdiği karakolda bomba patlattı, ağır yaralandı

Tayvan'ın Hsinchu şehrinde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle karakola gelen bir adam, elinde gizlediği bombayı patlatınca ağır yaralandı.

Tayvan'ın Hsinchu şehrinde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle karakola gelen bir adam, elinde gizlediği bombayı patlatınca ağır yaralandı.

Tayvan'ın kuzeybatısındaki Hsinchu şehrindeki soy ismi Yu olduğu belirtilen 27 yaşındaki adam, Xingong karakoluna geldi. Üç yaşındaki kızının, dedesinin yanında kaldığını ve kendisine gösterilmediğini söyleyen Yu, polisten yardım istedi. Numarasının bloke olduğunu söyleyerek babasına ulaşamadığını belirten Yu, polisin babasını aramasını istedi. Polis önce Yu'yu sakinleştirmeye çalıştı, sonra da Yu'nun babasını aradı. Daha sonra telefonu Yu'ya veren polisler, adamın giderek sinirlendiği fark etti ve bir süre sonra patlama meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre saldırgan, sağ elinde gizlediği bombayı patlattı ve kanlar içinde yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, büyük panik yaşandı. Karakola çağrılan sağlık ekibi, ağır yaralanan saldırganı hastaneye kaldırdı. İlerleyen saatlerde hastaneden yapılan açıklamada, Yu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Saldırganın daha önce işlediği suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tayvan 3. Sayfa Haberler

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