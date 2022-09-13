Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girdiği her dükkanda hırsızlık yapıyor

3. Sayfa Haberleri

Girdiği her dükkanda hırsızlık yapıyor

Denizli'de belirlediği bölgedeki mağazalara girerek hırsızlık yapan kadın, esnafı bıktırdı.

Denizli'de belirlediği bölgedeki mağazalara girerek hırsızlık yapan kadın, esnafı bıktırdı.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarında; kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, gözüne kestirdiği mağazalara girerek hırsızlık yapmaya başladı. Her geçen gün farklı mağazalara girerek ihtiyaçlarını karşılayan kadın, esnafı da canından bezdirdi. Gelen ihbarlar sonrası harekete geçen ekipler, yaptığı incelemede meydana gelen hırsızlıkların aynı kişi tarafından yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Hırsızın genel olarak Bayramyeri Meydanı'ndaki mağazaları tercih ettiği belirtilirken, eşyaları yanındaki çantaya gizli bir şekilde koyduğu öğrenildi. Esnaf, şüphelinin yakalanması için diğer mağazalara dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title