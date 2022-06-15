Girdiği evdeki kombiyi çalan genç tutuklandı Girdiği evdeki kombiyi çalan genç tutuklandıSAMSUN Samsun'da girdiği evdeki kombiyi çalan genç, polisin takibi sonucu yakandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Girdiği evdeki kombiyi çalan genç tutuklandı SAMSUN Samsun'da girdiği evdeki kombiyi çalan genç, polisin takibi sonucu yakandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilattan olan S.A. adlı kadına ait evdeki banyoda yerde duran kombi çalındı. Kadın olayla ilgili polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kombiyi evden 19 yaşındaki E.U.'nun çaldığını tespit ederek söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen E.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.U. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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