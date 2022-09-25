Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girdiği dükkanda umduğunu bulamayan hırsız, kasadaki bozuklukları çaldı

3. Sayfa Haberleri

Girdiği dükkanda umduğunu bulamayan hırsız, kasadaki bozuklukları çaldı

Elazığ'da bir lokantaya giren hırsız, umduğunu bulamadığı kasadaki bozuk 10 lirayı çaldı.

Elazığ'da bir lokantaya giren hırsız, umduğunu bulamadığı kasadaki bozuk 10 lirayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece bir kişi lokantanın camından içeri girdi. Lokantanın kasasını açarak para arayan hırsız, kasada para bulamayınca bir kutu içerisinde bulunan 10 lira bozuk parayı aldı. Daha sonra içeri girdiği camdan tekrar dışarı çıkan hırsız gözden kayboldu.

O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansırken, polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title