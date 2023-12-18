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Gine'de Akaryakıt Terminalinde Patlama: 8 Ölü, 84 Yaralı

18 Aralık 2023 12:15 Güncelleme: 12:17 Abone Ol

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Conakry'de bir akaryakıt dolum ve depolama terminalinde meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.