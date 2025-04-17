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Gider gibi yaptı, geri dönüp oyuncak çaldı

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Elazığ'da bir kadın, oyuncak bakıyorum bahanesiyle iş yerinin sahibini oyalayıp geri dönerek tezgahdan oyuncak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce gider gibi yaptı, ardından dönüp çaldı...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kadın, gider gibi yaptıktan sonra iş yeri sahibinin içeri girmesiyle geri dönüp oyuncak çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kadın oyuncalara bakmaya başladı. İş yeri sahibi yardımcı olmak içi dışarı çıktı. Bir süre oyuncaklara bakarak fiyatlarını soran kadın, bir şey almayarak uzaklaşmaya başladı. Dükkanın yanında telefonuna bakarak oyalanan kadın, iş yeri sahibinin içeri girmesiyle geri döndü ve tezgahtan oyuncağı alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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