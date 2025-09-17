Gider Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, gider borusuna düşen yavru kedi, vatandaşların itfaiyeye ihbarı sonrası kurtarıldı. Beton zeminin kırılmasıyla sağlıklı bir şekilde çıkarılan kedi, itfaiye personeli tarafından sahiplenildi.
Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde şantiye alanında bulunan gider borusuna düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yavru kedi, beton zeminin kırılmasıyla birlikte titiz çalıyla sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi, itfaiye personeli tarafından sahiplenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa