Gıda bağışı yapmak isteyenleri 13 milyon TL dolandıran 8 kişi adliyeye sevk edildi

Depremzedelere gıda bağışında bulunmak isteyen vatandaşları sosyal medyadan yayınladıkları düşük fiyatlı ürün reklamları ile kandırarak, yaklaşık 13 milyon TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Depremzedelere gıda bağışında bulunmak isteyen vatandaşları sosyal medyadan yayınladıkları düşük fiyatlı ürün reklamları ile kandırarak, yaklaşık 13 milyon TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi 'Tavşanlar Suç Örgütü' olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Afyonkarahisar merkezli Konya ve Adana'da yapılan operasyonda örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen şahısla birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, bahse konu suç grubunun 'Depremzede paketi, Ramazan paketi' gibi paylaşımlar yaparak piyasanın çok altında gıda ürünlerinin reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptıktan sonra kendilerine ulaşan vatandaşlara ürünleri göndermediği ya da konunun bir hukuki ihtilaf gibi gösterilmesi amacıyla bazı vatandaşlara ise kargo bedelinin de karşı tarafa ödettirmek suretiyle bir paket makarna gönderdikleri tespit edildi. Dolandırıcılık eylemlerine maruz kalan vatandaşlar arasında depremzedelerinde olduğu, ürünleri ile ilgili olarak ulaşan vatandaşların ise örgüt üyelerinde rencide edici sözler sarf ederek engellendiği kaydedildi.

"13 milyon TL haksız kazanç elde ettiler"

Siber Suçlarlar Mücadele ekipleri örgütün çalışma sistemi ile topladığı paraları nasıl akladıklarını da ortaya çıkardı. Şahısların Afyonkarahisar'da kurdukları paravan şirketler üzerinden bahse konu suç gelirlerini akladıkları ve yakalanmamak amacıyla Afyonkarahisar başta olmak üzere diğer şehirlerde ürün alan vatandaşlara hayali adresler bildirdikleri ifade edildi. Örgütün bu faaliyetlerinden Ocak ayından 11 Nisan gününe kadar yaklaşık 13 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit ettikleri öne sürüldü.

Polis topladığı bilgilerin ardından suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar ile birlikte Konya ve Adana'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı olan suç örgütünün kurucu lideri olduğu iddia edilen O.T. ile birlikte A.T., İ.Ç., O.T., H.B., B.O.B. ve N.U. ve O.T., gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR