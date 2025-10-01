Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL