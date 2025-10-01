Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi
Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, mahkemenin adli kontrol şartıyla tahliye kararı almasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa