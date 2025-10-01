Haberler

Gezi Parkı Olaylarının Planlayıcısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, mahkemenin adli kontrol şartıyla tahliye kararı almasının ardından serbest bırakıldı.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
