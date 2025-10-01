Gezi Parkı Olayları Sanatçısı Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi

Haberler

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yargılanan Menajer Ayşe Barım, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Barım, Silivri cezaevinden çıktı.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilen Menajer Ayşe Barım, cezaevinden çıktı.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulunmuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen oyuncular ve beyanda bulunan avukatların ardından mahkeme açıkladığı ara kararda, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetmişti.

Tahliye kararın ardından Barım, bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi'nden çıktı. Barım'ı karşılayan gazeteciler, onu evine bıraktı.

Gezi olaylarında Taksim'de Ayşe Barın'ın bazı şarkıcı ve aktörlerle birlikte görüntüleri medyada yer almıştı. - İSTANBUL

