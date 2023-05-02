Gezi kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik toprağa verildi

ANKARA - Bursa'da okul gezisinden sırasından yaşanan otobüs kazasında

hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Çağan Özgen ÇelikAnkara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'deki okul gezisinden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Bursa'da kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu araç sürücüsü Kemal Arslan ile ortaokul öğrencisi Çağan Özgen Çelik hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştı. Minik Çağan için Sincan Cimşit Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Talihsiz öğrencinin cansız bedeni kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.