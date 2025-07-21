Geyve'deki Orman Yangınında Hasar Tespiti Başladı

Geyve'deki Orman Yangınında Hasar Tespiti Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Geyve'deki orman yangınının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yangında 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğu açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Şu ana kadar 7'si konut, toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, yangına ait hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, "Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.