Geyve'de Üzüm Hırsızlığı Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarlasındaki üzümleri çalan kişiler tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sarıgazi Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, tarlasına giden N.Ö., üzümlerinin E.A. ve C.A. tarafından çalındığını gördü. Aralarında çıkan tartışmada N.Ö. karnından bıçaklanarak yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yarlı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. - SAKARYA