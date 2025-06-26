Geyve'de Uyuşturucu Operasyonu: 302 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Geyve'de Uyuşturucu Operasyonu: 302 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda tutuklanan E.B. cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Geyve ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde E.B. (26) isimli şahsın ikametgahı ve bahçesinde yapılan aramalarda; 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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