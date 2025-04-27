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Geyve'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Geyve'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide ağır yaralandı.

Gece saatlerinde D-650 kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, orman yangın işçisi E.Ö. (26) idaresindeki 34 GF 5763 hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan 11 DY 552 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada E.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ümit Akyel yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Sakarya Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan Ümit Akyel (23) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, E.Ö.'nün sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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