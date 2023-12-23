Geyve'de Komşu Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde eşi ile tartıştığını gördüğü komşusunu, evinden aldığı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sedat K., Lütfü D. isimli komşusunun eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören Lütfü D., evinden aldığı silah ile Sedat K.'yı vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Sedat K., durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA