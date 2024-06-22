Üye Girişi
Haberler

Geyve'de Husumetli Komşular Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, aralarında husumet olan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga sonucunda yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti ancak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, aralarında husumet olan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Geyve'nin Tepecikler Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Zekeriya Vural ve komşusu R.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. R.E. yanında bulunan silahla komşusu Vural'a kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Vural kanlar içinde yere yığılırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren R.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Kavga Geyve Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

 Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm

Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm

 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title