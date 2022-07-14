Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önündeki yol 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önündeki yol 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önündeki yol 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldıVAN Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önünde güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önündeki yol 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı

VAN Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önünde güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Van'a atanan Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla 6 yıldır güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılan Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önündeki yol, tekrar trafiğe açıldı. Kurban Bayramı arifesinde yolun açılması ilçede adeta ikinci bir bayram yaşattı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, "Gevaş Emniyet Amirliği yolumuz yaklaşık 6 yıldır kapalıydı ve kullanılan geçici yol ise oldukça dar ve elverişsizdi. Geldiğimiz günden bu yana halkımızın yoğun istekleri, huzur ve güven ortamı, siyasi parti temsilcilerimizin ve belediye başkanımızın ısrarlı talepleri ve valimizin de talimatları ile emniyet yolumuz açılmış oldu. İnşallah vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürürler. Bu anlamda emniyet amirliği önündeki yolumuzun açılmasına vesile olan valimize şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Yolun açılmasına sevinen Tevfik Oktu isimli vatandaş ise "Yolun açılmasına kim sebep olduysa Allah ondan razı olsun. Burası çok mühim bir yoldu. Geçici yolda araçlar bazen kafa kafaya geliyordu. Özellikle kış mevsiminde vatandaşlar büyük zorluk yaşıyordu. Zamanında güvenlik nedeniyle haklı olarak trafiğe kapatılmıştı. Şu an çok şükür olaylar da bitti. Hem vatandaşlar hem sürücüler için çok iyi oldu. Kim açtıysa Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title