Gerze'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verildi

Gerze'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Verildi
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Sinop'un Gerze ilçesinde 104 anne ve anne adayı, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirme eğitimi aldı. 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında düzenlenen eğitimde annelere madde bağımlılığının zararları ve çocuklarını koruma yolları aktarıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 104 anne ve anne adayına, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirme eğitimi verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Gerze'de 104 katılımcıya madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi düzenlendi. Programda, annelere uyuşturucunun topluma ve aile yapısına verdiği zararlar anlatılırken, çocukları madde kullanımından korumada annelere düşen roller ve dikkat edilmesi gereken belirtiler detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Projenin, uyuşturucuyla mücadelede toplumun en güçlü bireylerinden olan anneleri daha etkin hale getirmeyi hedeflediği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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