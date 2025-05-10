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Germencik'te Yasadışı Göçmen Operasyonu: 5 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Germencik'te Yasadışı Göçmen Operasyonu: 5 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
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Aydın ili Germencik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetlerinde, yasadışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili birime teslim edilirken, organizatör hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın ili Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen faaliyetlerde Türkiye'ye yasadışı yollarla giren veya seyahat izin belgesi bulunmayan toplam 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde 8-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyetler kapsamında 3 araçta yapılan kontrolde Türkiye'ye yasadışı yollarla giren veya seyahat izin belgesi bulunmayan toplam 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM'e teslim edilirken, organizatör hakkında da adli süreç devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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