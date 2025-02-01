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Germencik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Germencik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Germencik'ten İncirliova istikametine seyir halinde olan S.S. (21) idaresindeki 10 TN 106 plakalı otomobil, T.C. (42) idaresindeki 35 PLE 64 plakalı otomobil ve M.D. (26) idaresindeki 09 AAD 981 plakalı aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karışmış olduğu kazada sürücüler S.S, T.C ile yolcu konumunda bulunan F.C. (43) ve B.C. (23) yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Germencik-İncirliova karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından karayolu trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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