Germencik'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Germencik'te trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Söke otoban bağlantı yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (44) yönetimindeki 09 AC 451 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kendisi ile aynı istikamette ilerleyen E.İ. (26) yönetimindeki 48 BF 743 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan M.D. idaresinde otomobilde yolcu konumunda bulunan Ö.D. (43) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Germencik Aydın 3. Sayfa Haberler

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