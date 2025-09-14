Haberler

Germencik'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki komşu arasında başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 35 yaşındaki bir kişi, komşusunu ve kızını silahla yaraladı. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı ve kaçan saldırgan için arama çalışmaları başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki komşunun çocukları arasında başlayan tartışma kısa sürede ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Kavga sırasında 35 yaşındaki H.T., komşusu 45 yaşındaki B.İ. ile 14 yaşındaki kızı G.İ.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından kaçan H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
