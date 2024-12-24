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Germencik'te Sigara Kaçakçılığına Baskın: 13 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Ge geçirildi

Germencik'te Sigara Kaçakçılığına Baskın: 13 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Ge geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 13 kilo kıyılmış, 20 kilo paketlenmiş bandrolsüz tütün ve çok sayıda makaron ile sigara kutusu ele geçirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonunda 13 kilo kıyılmış, 20 kilo paketlenmiş bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışma sonucunda Germencik ilçesinde N.G. isimli şahsın ikametine baskın düzenlendi. Yapılan aramada 13 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 kilo paketlenmiş bandrolsüz tütün, 35 bin adet boş makaron, 5 bin adet dolu makaron, 3 bin 500 adet boş sigara kutusu, 6 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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