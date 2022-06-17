Germencik'te kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Haberler

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Germencik'te kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Germencik'te kuyuya düşen kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kuyuya düşen kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kuyuya düşen kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, Neşetiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürekli miyavlayan kesi sesi duyan mahalleli kediyi bulmak için seferber oldu. Sesin su kuyusundan geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi kurtarmak çalışma başlattı. Kuyunun üzerine kurulan özel düzenek ile kuyuya inen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu kuyudan alarak yukarı çıkarttı. Kurtarılan kedi itfaiye ekipleri tarafından güvenli bölgeye bırakılırken, vatandaşlar da ekiplere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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