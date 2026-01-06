Kasten öldürmeden aranıyordu, yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 58 yaşındaki A.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kasten Öldürme suçundan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (58) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından Aydın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa