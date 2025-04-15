Germencik'te Jandarma Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma uzman çavuş evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Çavuş E.A'nın (40) Park Mahallesi'ndeki evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler E.A'yı evde silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. E.A'nın cansız bedeni inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN