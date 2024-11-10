Germencik'te Jandarma Denetimleri: 232 Şahıs ve 75 Araç Kontrol Edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 232 şahıs ve 75 araç sorgulandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik ilçesi Balatçık, Gümüş, Gümüşyeni, Tekin, Moralı, Uzunkum mahallerinde yapılan kontrollerde ve Magnesia Antik Kent önünde icra edilen YKN faaliyetinde, şüpheli şahıs ve araçlar sorgulandı. Yapılan çalışmalarda 7 umuma açık işyeri, 6 tekel bayii, 6 metruk bina, 12 park, bahçe ve 1 düğün salonu kontrol edildi. Ayrıca 232 şahsın ve 75 aracın sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de toplam 6 bin 147 TL trafik idari para cezası uygulandı. Aydın'ın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN