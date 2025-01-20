Germencik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 'Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan A.G., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. " Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık "suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G isimli şahıs Germencik ilçesinde yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN