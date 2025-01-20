Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü

Germencik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Germencik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 'Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan A.G., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. " Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık "suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G isimli şahıs Germencik ilçesinde yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
img

Dev banka binlerce çalışanını işten çıkaracak
img

Suriye'nin yeni yönetiminden PKK/YPG'yi çıldırtacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.