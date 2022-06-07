Germencik'te bir kişi ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencik'te bir kişi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Germencik'te bir kişi ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tahir Giray (32) isimli şahıs evde ölü bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tahir Giray (32) isimli şahıs evde ölü bulundu.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Tahir Giray'ı evde iple asılmış halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Giray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Giray'ın acı haberini alan yakınları yasa boğuldu. Giray'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title