Germencik'te Bandrolsüz Tütün Operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bandrolsüz tütün sattığı tespit edilen bir şüpheli yakalanırken, 227 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, A.D. isimli şüphelinin Germencik ilçesinde bandrolsüz tütün sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelinin işyerinde yaptığı adli aramada 227 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin adet boş makaron, 78 kilogram tütün ele geçirdi. Yakalanarak gözaltına alınan A.D. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN