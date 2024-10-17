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Germencik'te Bandrolsüz Tütün Operasyonu

Germencik'te Bandrolsüz Tütün Operasyonu
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bandrolsüz tütün sattığı tespit edilen A.D. isimli şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 227 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bandrolsüz tütün sattığı tespit edilen bir şüpheli yakalanırken, 227 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, A.D. isimli şüphelinin Germencik ilçesinde bandrolsüz tütün sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelinin işyerinde yaptığı adli aramada 227 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin adet boş makaron, 78 kilogram tütün ele geçirdi. Yakalanarak gözaltına alınan A.D. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Germencik Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Makaron Hukuk

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