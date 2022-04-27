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Geri manevra yaptı, yaşlı kadının ölümüne sebep oluyordu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Geri manevra yaptı, yaşlı kadının ölümüne sebep oluyordu

Kırşehir'de kontrolsüz geri manevra yapan sürücünün yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de kontrolsüz geri manevra yapan sürücünün yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayda, park alanından kontrolsüz çıkan otomobil sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.Y.'yi fark etmedi. Geri geri gelen otomobilin çarpması sonucu yere düşen kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. Yaralı kadın, sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kırşehir, 3. Sayfa, Haberler

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