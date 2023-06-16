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Geri manevra yapan sürücü anne ve kucağındaki bebeğine böyle çarptı

3. Sayfa Haberleri

Geri manevra yapan sürücü anne ve kucağındaki bebeğine böyle çarptı Kütahya'da geri manevra yapan sürücü, anne ve bebeğine çarptı, o anlar kameraya işte böyle yansıdı.

Geri manevra yapan sürücü anne ve kucağındaki bebeğine böyle çarptı

KÜTAHYA - Kütahya'da geri manevra yapan sürücü, anne ve bebeğine çarptı, o anlar kameraya işte böyle yansıdı.

Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı girişin bir sürücü geri manevra yapmak istedi. Bu sırada anne ve bebeğini fark etmeyen sürücü kazaya neden oldu. Sürücü, anne ve kucağındaki bebeğine işte böyle çarptı. Kaza anı saniye saniye kaydedilirken, anne ve bebeğinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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