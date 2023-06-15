Kütahya'da geri manevra yapan sürücü, anne ve kucağındaki bebeğine çarptı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı girişinde bir sürücü geri manevra yapmak istedi. Bu sırada anne ve bebeğini fark etmeyen sürücü onlara çarptı. Kaza anı saniye saniye kaydedilirken, anne ve bebeğinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA