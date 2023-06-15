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Geri manevra yapan sürücü anne ve kucağındaki bebeğine çarptı

Geri manevra yapan sürücü anne ve kucağındaki bebeğine çarptı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da geri manevra yapan sürücü, anne ve kucağındaki bebeğine çarptı.

Kütahya'da geri manevra yapan sürücü, anne ve kucağındaki bebeğine çarptı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı girişinde bir sürücü geri manevra yapmak istedi. Bu sırada anne ve bebeğini fark etmeyen sürücü onlara çarptı. Kaza anı saniye saniye kaydedilirken, anne ve bebeğinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Akkent 3. Sayfa Haberler

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