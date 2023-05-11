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Geri manevra yapan kamyonet öğrencinin üzerinden geçti

3. Sayfa Haberleri

Geri manevra yapan kamyonet öğrencinin üzerinden geçti Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan kamyonetin üzerinden geçtiği öğrenci yaralandı.

Geri manevra yapan kamyonet öğrencinin üzerinden geçti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan kamyonetin üzerinden geçtiği öğrenci yaralandı.

Kaza 17.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ufuk Sokak Hikmet Şahin Kültür parkı girişinde meydana geldi. Sedat Tanrıkuluyönetimindeki 34 ECF 949 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken lise öğrencisi Rojin A.(17)'nın üzerinden geçti. Kaza sonucu, öğrenci yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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