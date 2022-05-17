Geri manevra yapan beton mikseri devrildi - Haberler

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Geri manevra yapan beton mikseri devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Geri manevra yapan beton mikseri devrildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat alanına yanaşmak için geri manevra yapan beton mikseri devrildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat alanına yanaşmak için geri manevra yapan beton mikseri devrildi.

Kaza, Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü 68 AAB 748 plakalı beton mikserini inşaat alanına yanaştırmak için geri manevra yaptı. Bu sırada bir lastiği boşluğa düşen çimento yüklü mikser devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen beton mikseri iş makineleri tarafından kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beton Mikseri, Antalya, Alanya, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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