Geri hareket eden kamyon engelli vatandaşa çarptı
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Geri hareket eden kamyon engelli vatandaşa çarptıTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden atık kamyonu, yolda yürüyen bedensel engelli yaya vatandaşa çarptı.
Geri hareket eden kamyon engelli vatandaşa çarptı
TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden atık kamyonu, yolda yürüyen bedensel engelli yaya vatandaşa çarptı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Geri hareket eden çöp kamyonu, yolda yürüyen bedensel engelli S.K. isimli vatandaşa çarptı. Kaza sonrası yaralanan engelli vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası trafik polisine olayı anlatan kamyon şoförü, yaya vatandaşı fark etmediğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa