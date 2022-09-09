Geri Gönderme Merkezinde müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı 3. Sayfa Haberleri Geri Gönderme Merkezinde müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı Gaziantep'te 195 personelin katılımıyla Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, yangın, firar ve benzeri olumsuz durumlara müdahale konusunda tatbikat yapıldı. Geri Gönderme Merkezinde müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı GAZİANTEP - Gaziantep'te 195 personelin katılımıyla Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, yangın, firar ve benzeri olumsuz durumlara müdahale konusunda tatbikat yapıldı. Oğuzeli Direkli Geri Gönderme Merkezinde önümüzdeki dönemde olabilecek toplumsal olayların önüne geçmek ve olaylara hazırlık seviyesini yerinde görmek amacıyla tatbikat yapıldı. Gaziantep Valiliğinin koordinesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen Acil Müdahale tatbikatına İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Oğuzeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli de katıldı. Kurumların ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatta toplam 195 personel görev aldı. (İHA-SD-ÖZ-Y) 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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