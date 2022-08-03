Geri geri kayan halk otobüsünde dehşeti yaşadılar: 15 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dehşeti yaşayan 15 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, U.T. idaresindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü, durakta yolcu indirdikten sonra rampa yukarı doğru çıkarken geri kaydı. Kayan otobüs, apartmanın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 15 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. U.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada eşi yaralanan vatandaş, "Ben evden geliyorum. Eşim şuanda ambulansta tedavi görüyor. Şoförler agresif, çoğu 65 yaş üstü. 65 yaşındaki adamın eli ayağı titriyor. Sen bu adamı nasıl şoför koltuğuna oturtursun? Yaş sınırı getirsinler. Bunları kontrol etsinler" dedi.

Yaralanan yolculardan Rüstem Bayraktar, "Aşağıda durdu, yolcu indirdi. Yukarı doğru hareket ederken tekrar yolcu indirdi ve kalkamadı. Geri geri geldik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kaza sebebiyle olay yerinde vatandaş kalabalığı oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ