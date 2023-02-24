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Geri geri giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

3. Sayfa Haberleri

Geri geri giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Kağıthane'de bir sürücü, geri geri giderken yolun karşısında geçmeye çalışan kadına çarptı.

Kağıthane'de bir sürücü, geri geri giderken yolun karşısında geçmeye çalışan kadına çarptı. Talihsiz kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 09.30 sıralarında Kağıthane Taş Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bankamatikten para çekmek için kısa süreliğine duran sürücü Hüseyin Pala, ardından aracına binerek geri geri gitmeye başladı. Pala, o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sudiye Alkan'a (57) çarptı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın yere düştü. Olayın ardından aracından inen Hüseyin Pala, çevredeki esnaf kadına yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören esnaf Cihan Cansız, "Beyaz bir arabayla bankamatikten para çekmeye gelmiş, arabanın teybi de son ses açıkmış. Bankamatik de arızalıymış, öyle olunca bu sinirleniyor. Para çekemiyor herhalde. O esnada giderken yaya geçidinde esnaf arkadaşın annesine vuruyor. Ambulans geldiğinde kadın yerde yatıyordu, baygındı" dedi.

Tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde geri geri gelen aracın kadına çarptığı ardından kadının aracın yanına düştüğü görülüyor. Aracın durmasıyla kadın, tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Ardından yaralı kadın Sudiye Alkan'a çarpan sürücü aracından iniyor ve çevredeki esnaf yardıma geliyor. Öte yandan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Hüseyin Pala ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Pala Kağıthane 3. Sayfa Haberler

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