Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Başakşehir'de geri dönüşüm malzemeleriyle yüklü olan kamyonet virajı dönemeyince devrildi.

Başakşehir'de geri dönüşüm malzemeleriyle yüklü olan kamyonet virajı dönemeyince devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Başakşehir Kayabaşı - Şamlar köyü yolunda akşam saatlerinde geri dönüşüm malzemeleri yüklü olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile virajı dönemeyerek yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan 2 kişiden 1'i hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında kamyonetin benzin deposu delinerek yola akaryakıt boşaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazanın yaşandığı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

geri dönüşüm Başakşehir Kamyonet İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title