Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Adana'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Adana'da plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Yangın, 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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