Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, işçiler seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı kaplarken işçiler itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Bu sırada işçilerde itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

(Umutcan İşledici/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Adana 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title