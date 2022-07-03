Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Spiral taşından sıçrayan kıvılcım fabrikayı yaktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrasında söndürüldü.

Yangın, Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta bulunan Kuzey Polimer Geri Dönüşüm Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın imalat bölümünde spiral taşıyla kesim yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Diğer ilçelerden takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte yangın, uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında fabrikanın büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.